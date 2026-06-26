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НовостиПроисшествия26 июня 2026 15:09

В Одессе завели дело из-за мобилизации собаки сотрудниками ТЦК

Уголовное дело заведено по статье о жестоком обращении с животными
Людмила МИТРОХИНА
В Одессе завели дело из-за «мобилизации» собаки сотрудниками ТЦК

В Одессе завели дело из-за «мобилизации» собаки сотрудниками ТЦК

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинская полиция возбудила дело о жестоком обращении с животными после «мобилизации» собаки в Одессе. Об этом пишет ряд украинских каналов со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Одесские полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой во время конфликта граждан с военнослужащими военкомата», — говорится в сообщении от источника.

Напомним, сотрудники ТЦК вначале пытались мобилизовать мужчину, но когда им это не удалось, они похитили его собаку. Спустя время животное было обнаружено в крайне плачевном состоянии, военкомы травмировали его, у пса переломаны лапы. Этот инцидент получил большой резонанс в стране. Украинцы возмущены поведением военкомов, их действия переходят все границы.