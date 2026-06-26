В России пройдёт конкурс клипов на национальных языках «Страна звучит»

Телеканал РУ.ТВ объявил о старте Всероссийского конкурса современных клипов на национальных языках «Страна звучит». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеканал РУ.ТВ объявил о старте Всероссийского конкурса современных клипов на национальных языках «Страна звучит». Творческое состязание начнется 1 июля и станет одним из ключевых событий Года единства народов России. Организаторы ставят перед собой цель популяризировать родные языки через актуальные музыкальные форматы и укрепить культурные связи между регионами.

Россия всегда была пространством, где разные народы бережно хранили свои обычаи и традиции. Сегодня музыка остается тем самым универсальным языком, который понятен каждому, независимо от возраста и места жительства. Именно поэтому новый проект канала посвящен современному творчеству на языках народов страны, чтобы показать всю палитру талантов из разных уголков.

В конкурсе смогут принять участие исполнители, которые в своем творчестве опираются на родную речь, национальные обряды и культурное наследие своих предков. Проект позволит широкой аудитории познакомиться с музыкальными традициями различных регионов и увидеть, что при всем многообразии жителей России связывают общие исторические корни и ценности. О запуске акции рассказала генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская в интервью МАЕР.

«Мы запускаем Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках "Страна звучит". В рамках него исполнители представят свое творчество на языках разных народов нашей страны. У нас больше 190 народностей и 89 регионов. У каждого – свои особенности. И этот конкурс – возможность показать, насколько разнообразно и многогранно музыкальное пространство России. Мы хотим поддержать артистов, которые обращаются к родному языку, национальным традициям и культурному наследию своего народа», — указала Маляревская.

Участникам предстоит представить современные видеоклипы на национальных языках, отражающие самобытность и колорит их малой родины. Авторы проекта убеждены, что бережное отношение к культурному наследию и развитие индустрии музыки не мешают друг другу, а наоборот, обогащают единое культурное поле страны. Конкурс призван стереть границы между поколениями и показать, что традиции могут звучать по-новому.

Соревнование будет проходить в несколько этапов. После сбора заявок и профессионального отбора лучшие работы покажут телезрителям. По итогам народного голосования будет определен победитель, чей клип получит ротацию в эфире телеканала РУ.ТВ.

В Год единства народов России этот проект обретает особый смысл. Его миссия заключается в том, чтобы через мелодии и ритмы показать не различия, а то общее, что объединяет всех жителей страны: уважение к предкам, любовь к дому и чувство принадлежности к великой культуре. Конкурс станет новой площадкой для диалога между регионами и позволит зрителям услышать, как звучит современная Россия во всем разнообразии ее голосов.