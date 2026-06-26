Если на работе вас задержали на два часа, требуйте двойной оклад

По словам специалиста, переработка должна быть оформлена официально. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Работа сверх установленного графика может оплачиваться по повышенным тарифам, но только при соблюдении требований трудового законодательства. HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, в каких случаях сотрудник имеет право требовать компенсацию за переработку. Об этом пишет «Абзац».

«Если инициатива исходит от работодателя, то, по статье 152 ТК РФ, за первые два часа сверхурочной работы оплата идет не менее чем в полуторном размере, а за последующие – не менее чем в двойном. Если вы сами решили задержаться, чтобы доделать задачу, то по закону это не оплачивается», – пояснила эксперт.

По словам специалиста, переработка должна быть оформлена официально. Для этого работодатель обязан получить письменное согласие сотрудника, издать соответствующий приказ и ознакомить с ним работника под подпись. Если работодатель отказывается оплачивать сверхурочную работу, эксперт посоветовала сохранить переписку, письма и другие доказательства поручений руководства.

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