«Сомневайтесь во всём»: На ПМЮФ пришли к неутешительным выводам о нейросетях

Эксперт GFCN Геррейро: Появление нейросетей требует от людей сомневаться во всём, фото: Елена Игнатьева/Росконгресс

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) 26 июня обсуждались правовые механизмы и гарантии для традиционных медиа и цифровых платформ в условиях засилья нейросетей и генеративного искусственного интеллекта. Эксперт Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Александр Геррейро указал на значимость независимого и особо глубокого фактчекинга, особенно в эпоху дезинформации.

«Наша обязанность - подвергать всё сомнению. Искусственный интеллект обязывает нас задавать вопросы: кто, почему, когда, где. У нас есть два выбора: мы можем быть активистами или мы можем быть настоящими журналистами», - заявил Геррейро.

Эксперт выделил четыре ключевых принципа для обеспечения безопасности при работе с алгоритмами: адаптивность, прозрачность, ответственность разработчиков и необходимость человеческого контроля. Он подчеркнул, что искусственный интеллект должен быть вспомогательным инструментом, а не автономным решающим фактором. Также он предупредил о возможных ограничениях национального суверенитета из-за излишней бюрократии ЕС.

Участники согласились с необходимостью гибких, но надежных правил. Екатерина Ларина из Минцифры подчеркнула, что ИИ должен оставаться инструментом, а цифровые технологии подчиняться тем же принципам ответственности, что и офлайн-процессы.

«Ошибка - это одна вещь, невыполнение регламента - это другая. Ответственность разработчика может быть только за выполнение регламента. Сначала нужно дать дорожкам протоптаться. Закон пока аккуратно посыпает их гравием, песочком и ставит таблички, куда ходить», - высказался директор по развитию ИИ-технологий «Яндекса» Александр Крайнов.

Форумное обсуждение показало, что борьба с дезинформацией без конкретных мер и с излишней бюрократией обречена на провал. Участники сошлись во мнении, что необходимо найти баланс между инновациями, фактчекингом и прозрачными правилами для разработчиков алгоритмов и медиа.