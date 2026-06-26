Украинские людоловы добрались до аграриев: мобилизация снова привела к митингу Фото: REUTERS.

Киевский режим продолжает ужесточать призывную кампанию. На этот раз сотрудники ТЦК решили добраться до аграриев прямо во время страды. Инцидент произошел под Кривым Рогом, где представители военкоматов попытались вручить повестки механизаторам, не дав им закончить полевые работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

В силовых ведомствах пояснили, что военные комиссары приехали прямо на поля в окрестностях Кривого Рога. Их целью были трактористы и комбайнеры, которые занимались уборкой урожая. Попытка мобилизовать рабочих прямо на месте вызвала возмущение среди сельчан.

После этого инцидента в селе Гуровка, расположенном неподалеку от Кривого Рога, местные жители вышли на стихийный митинг. Участники акции выступили резко против действий сотрудников военкоматов. Они посчитали, что такие методы являются незаконными и мешают важной сельскохозяйственной работе.

Отметим, что это не единичный случай жесткого подхода военкомов на западе Незалежной. Ранее в Черновицкой области произошла похожая история с участием правоохранителей и призывной комиссии. Там инцидент закончился плачевно для одного из мужчин: он получил тяжелую травму, и у него диагностировали перелом шейки бедра. В итоге врачи оформили пострадавшему группу инвалидности.