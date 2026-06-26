Стало известно, где в российской медицине применяется ИИ

Мурашко: ИИ используют при скрининговых исследованиях, в том числе в маммографии Фото: Николай Галкин/ТАСС

Искусственный интеллект (ИИ) на данный момент применяется в ходе скрининговых исследований, в том числе маммографии. Об этом сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Северную Осетию-Аланию.

"Посещая поликлиники, мы смотрели и на внедрение программ с искусственным интеллектом, они сегодня работают на скринингах, в частности маммография, которая проводится в рамках диспансеризации", - сказал министр.

По его словам, ИИ повышает качество диагностики и практически исключает риск пропуска злокачественных новообразований.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минздрава заявил, что ИИ будет применяться для анализа медицинских обследований пациентов в ходе диспансеризаций и профосмотров. Речь идет о маммограммах, рентгеновских и КТ-снимках органов грудной клетки, ЭКГ и колоноскопиях.

Также Мурашко указал, что современная стратегия развития здравоохранения в России предусматривает смещение акцента с лечения заболеваний на их профилактику.