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НовостиПолитика26 июня 2026 17:58

В парламенте Грузии произошла драка из-за резкой критики в адрес Кобахидзе

Депутат Шарашидзе раскритиковал премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, спровоцировав драку в парламенте страны
Мария МАМАЕВА
В парламенте Грузии произошла драка из-за резкой критики в адрес Кобахидзе

В парламенте Грузии произошла драка из-за резкой критики в адрес Кобахидзе

Фото: REUTERS.

Драка произошла в парламенте Грузии из-за резкой критики депутата партии «Гахария - За Грузию» Георгия Шарашидзе в адрес премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Инцидент попал в эфир грузинских телекомпаний.

Уточняется, что в ходе своего выступления Шарашидзе заявил, что нынешнего председателя правительства «не заслуживает даже «Грузинская мечта». Депутат утверждает, что с его мнением согласны и некоторые представители правящей политической фракции.

После заявления Шарашидзе между ним и другими депутатами начался словесный конфликт, который перерос в драку.

Ранее KP.RU сообщал, что в парламенте Грузии произошла массовая драка в ходе рассмотрения законопроекта об иностранных агентах. В перепалке участвовали депутата парламентского большинства и оппозиционных партий страны.