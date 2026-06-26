Печальная статистика: Число жертв землетрясения в Венесуэле продолжает расти

Родригес: До 920 выросло количество жертв землетрясения в Венесуэле Фото: REUTERS.

Количество погибших в результате мощного двойного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 920 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

"К сожалению, мы должны объявить, что погибли 920 человек", - сказал депутат в обращении, которое транслировал телеканал VTV.

Парламентарий уточнил, что в результате стихийного бедствия 3360 человек получили ранения, более 4000 человек лишились жилья и относятся к числу пострадавших.

Как писал сайт KP.RU, днем 26 июня уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что число жертв мощнейшего землетрясения достигло 589. Кроме того, 2 980 человек пострадали. Политик отметила, что власти смогли спасти уже десятки людей.

Напомним, в ночь на 25 июня в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1.