Борт с возвращенными из украинского плена бойцами РФ сел в Подмосковье Фото: Bumble Dee/Shutterstock

В Подмосковье совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76МД, который доставил российских бойцов, освобожденных из украинского плена. Возвращение состоялось в рамках очередного этапа обмена удерживаемыми лицами между сторонами. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

По данным Министерства обороны России, процесс обмена прошел 26 июня. С территорий, находящихся под контролем киевского режима, удалось вернуть 160 российских военнослужащих. В ответной передаче украинской стороне были отправлены 160 пленных боевиков Вооруженных сил Украины.

В военном ведомстве особо подчеркнули, что гуманитарное посредничество в организации этого процесса взяли на себя представители Объединенных Арабских Эмиратов. Благодаря их усилиям удалось согласовать детали и провести обмен без дополнительных осложнений.

Параллельно с этим велась работа и на дипломатическом уровне. Российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова передала украинской стороне актуальные списки военнослужащих РФ, которые находились в плену. В ответ ее коллега с украинской стороны Дмитрий Лубинец предоставил перечни украинских боевиков, содержащихся в российском плену.