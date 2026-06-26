Иран опроверг информацию о прямой линии связи с США по Ормузскому проливу Фото: REUTERS.

Военное командование Ирана назвало ложными сведения о том, что между Тегераном и Вашингтоном якобы появился прямой канал для переговоров по ситуации в Ормузском проливе. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выступили с официальным заявлением, в котором отвергли эти слухи, сообщает телеканал Al Jazeera.

В КСИР подчеркнули, что заявления американских чиновников на этот счет являются не более чем вымыслом. Иранские военные добавили, что Ормузский пролив является иранским, и Соединенные Штаты не имеют к нему никакого отношения. Они также отметили, что линия связи с Вашингтоном по данному вопросу никогда не создавалась и создаваться в будущем не будет.

Кроме того, иранская сторона заявила о намерении полностью взять под свой контроль управление акваторией. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что прежнего формата совместного довоенного управления проливом больше не существует. По его словам, международные нормы, безусловно, будут соблюдаться, но все вопросы навигации отныне будет решать исключительно Иран.