Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире26 июня 2026 18:56

Бывшая жена экс-принца Эндрю дважды навещала Эпштейна в тюрьме: что они обсуждали

Telegraph: бывшая жена экс-принца Эндрю дважды навещала Эпштейна в тюрьме
Семен ЗИМИН
Финансист Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi / Zuma / Global Look Press

Финансист Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi / Zuma / Global Look Press

Бывшая супруга принца Эндрю Сара Фергюсон дважды навещала финансиста Джеффри Эпштейна в период его тюремного заключения. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на опубликованные материалы дела.

Встречи проходили в 2008–2009 годах, когда Эпштейн отбывал срок за преступления против несовершеннолетних. Для свиданий использовался офис в Палм-Бич, который он создал по программе временного освобождения для работы.

По данным издания, Фергюсон написала Эпштейну письмо в апреле 2009 года с просьбой о встрече во Флориде. Тот прислал ей адрес и номер телефона, а позже сделал комплимент её внешности.

Второй раз они увиделись 13 мая 2009 года, причём женщину встречал личный водитель финансиста. В тот период пара активно обсуждала бизнес-проект Фергюсон под названием «Mothers Army», в котором Эпштейн планировал приобрести долю.

Ранее стало известно, что британская полиция становилась личной охраной для бывшего принца Эндрю во время его визита на мероприятие, организованное скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.