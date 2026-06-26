Бывшая жена экс-принца Эндрю дважды навещала Эпштейна в тюрьме: что они обсуждали

Финансист Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi / Zuma / Global Look Press

Бывшая супруга принца Эндрю Сара Фергюсон дважды навещала финансиста Джеффри Эпштейна в период его тюремного заключения. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на опубликованные материалы дела.

Встречи проходили в 2008–2009 годах, когда Эпштейн отбывал срок за преступления против несовершеннолетних. Для свиданий использовался офис в Палм-Бич, который он создал по программе временного освобождения для работы.

По данным издания, Фергюсон написала Эпштейну письмо в апреле 2009 года с просьбой о встрече во Флориде. Тот прислал ей адрес и номер телефона, а позже сделал комплимент её внешности.

Второй раз они увиделись 13 мая 2009 года, причём женщину встречал личный водитель финансиста. В тот период пара активно обсуждала бизнес-проект Фергюсон под названием «Mothers Army», в котором Эпштейн планировал приобрести долю.

Ранее стало известно, что британская полиция становилась личной охраной для бывшего принца Эндрю во время его визита на мероприятие, организованное скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.