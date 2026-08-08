Пожар на Ильском НПЗ на Кубани произошел из-за атаки БПЛА, идет тушение огня

Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел из-за падения обломков БПЛА Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Max.

Как следует из заявления, все случилось утром в субботу, 8 августа. Другие подробности пока не приводятся.

«Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. По предварительной информации, пострадали 5 человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Немногим ранее, 9 июля, на Ильском НПЗ также произошло возгорание после падения обломков беспилотника. Тогда сотрудники предприятия эвакуировались в укрытие. Пострадавших в результате инцидента не было. Позднее пожар полностью ликвидировали.