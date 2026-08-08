Мурат Кумпилов ввел премии для педагогов за успехи учеников на ВсОШ

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Мурат Кумпилов подписал указ о введении денежных премий для педагогов, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Документ уже вступил в силу, и первые выплаты учителя смогут получить уже в этом году.

Согласно указу, за подготовку победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников педагогам предусмотрена премия до 150 тысяч рублей, а за подготовку призера — до 100 тысяч рублей. Размер выплаты будет определяться пропорционально личному вкладу каждого учителя.

Новая мера поддержки, инициированная главой Адыгеи, направлена на повышение престижа профессии педагога, развитие системы сопровождения талантливых школьников и создание условий для раскрытия их потенциала.

Результаты этой работы уже заметны. По итогам 2026 года Республика Адыгея поднялась сразу на 53 позиции в общероссийском олимпиадном рейтинге, заняв 22-е место среди субъектов России и первое место в Южном федеральном округе. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников регион представили 26 учащихся по 17 предметам. Впервые в истории республики они завоевали сразу шесть призовых мест.

Ранее все призеры заключительного этапа ВсОШ получили премии по 200 тысяч рублей. Теперь финансовое поощрение предусмотрено и для педагогов, которые помогли школьникам добиться высоких результатов.

По словам Мурата Кумпилова, республика продолжит создавать условия для развития талантливых детей и поддержки учителей, выполняя поручения Президента России Владимира Путина и используя возможности национального проекта «Молодежь и дети», а также народной программы «Единой России».