Постпред Кубы Гусман заявил, что США готовят почву для возможной агрессии Фото: REUTERS.

США ведут политическую и информационную кампанию, чтобы подготовить почву для возможной военной агрессии против Кубы. Об этом заявил постоянный представитель Гаваны при ООН Эрнесто Соберон Гусман в беседе с ТАСС.

Свою позицию дипломат объяснил заявлениями представителей американской администрации. Он подчеркнул, что их слова постоянно противоречат друг другу.

«Как и другие чиновники США высокого ранга, публично лгут и противоречат друг другу, пытаясь оправдать то, что оправданию не поддается, — коллективное наказание, введенное правительством США в отношении народа Кубы, и возможную военную агрессию против кубинской территории», — заявил Гусман.

Накануне эксперты ООН осудили американские санкции против Кубы. Они назвали ограничения попыткой силового изменения строя суверенного государства. В ООН также указали, что такая политика Вашингтона проводится на протяжении десятилетий. Эксперты призвали США отменить ограничения и прекратить враждебные действия против Кубы.