В России появятся пластиковые деньги? В Госдуме дали ответ Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В России в будущем могут появиться пластиковые банкноты. Такой вариант допустил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.

По его словам, перед принятием решения необходимо изучить опыт других стран. В частности, 5 августа глава Резервного банка Индии Санджай Малхотра сообщил о планах выпустить первые полимерные купюры низкого номинала в начале следующего финансового года. Для испытаний власти разрешили напечатать до двух миллиардов таких банкнот.

«Смысл в таких банкнотах заключается в том, что, во-первых, они долговечнее — соответственно, есть смысл в том, чтобы сэкономить бюджетные деньги на постоянный перевыпуск. Второе, возможно, это и большая защищенность. Технологии, я думаю, несложные. Изучим то, что у них происходит, и дальше, вполне возможно, это в России реализуем», — заявил Аксаков.

Тем временем в России продолжается обновление привычных бумажных денег. В июле Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному федеральному округу и будет использоваться одновременно с купюрами прежних образцов. Старые банкноты продолжат постепенно заменять по мере их износа.