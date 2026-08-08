Зоопсихолог объяснила, как кошки узнают о скором возвращении хозяев Фото: Shutterstock.

Многие владельцы замечают, что питомцы начинают ждать их у двери задолго до прихода. Как рассказала «Газете.Ru» зоопсихолог Оксана Ершова, в этом нет мистики, дело в природной чувствительности, биоритмах и сильной привязанности.

По словам эксперта, кошки ориентируются по внутренним часам, световому дню и запахам. Благодаря острому слуху они улавливают привычные звуки улицы, шум лифта или изменения в подъезде задолго до появления человека. Если хозяин возвращается в один и тот же час, животное выстраивает четкий «график ожидания».

Эта способность основана на отличной памяти и наблюдательности. Однако ключевым фактором Ершова назвала любовь. По ее словам, питомец встречает человека дома именно потому, что сильно привязан к нему.

Как сообщает aif.ru, Ершова также рассказала, почему кошкам не нравятся закрытые двери. По ее словам, это вызывает у кошек тревогу и стресс, нарушая их контроль над территорией. Такая ситуация особенно сильно действует на тревожных питомцев и особей с выраженным территориальным инстинктом.

Тем временем ветеринар Ангелина Сиротина предупредила, что вещества в фумигаторах от насекомых могут вызвать отравление у кошек и собак. Организм питомцев чувствительнее человеческого, поэтому симптомы могут проявиться за несколько часов: потеря координации, расширение зрачков, повышенное слюнотечение, рвота, кашель, одышка, апатия и отказ от еды, передает RT.