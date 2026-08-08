Стоматолог объяснил причины и опасность ночного скрежета зубами

Стоматолог Лабухин назвал бруксизм криком организма о помощи. Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press

Бруксизм, или ночной скрежет зубами, стал распространенной проблемой. Как рассказал стоматолог Максим Лабухин в беседе с «Газетой.Ru», с такими жалобами приходит каждый пятый пациент. Чаще всего с этим сталкиваются горожане (60%) и молодежь до 30 лет (56,7%).

Главной причиной эксперт называет хронический стресс, информационную перегрузку и высокий уровень кортизола. Вопреки мифам, дело не в прикусе. Лабухин назвал бруксизм криком организма о помощи. По его словам, это заболевание связано с работой нервной системы, тревожностью и образом жизни.

Патология приводит к стиранию эмали, сколам, болям в лице и нарушению сна. Защитные капы лишь спасают зубы, но не лечат причину. Для избавления от недуга, по словам специалиста, необходимы психотерапия, релаксация и качественный отдых.

Врач-стоматолог Анастасия Семёнова отметила, что качество пломбы зависит от полного удаления кариозных тканей и правильной фиксации. По ее словам, срок службы реставрации также зависит от прикуса, гигиены и отсутствия перегрузки зубов, включая бруксизм, передает RT.

Стоматолог Магомед Дахкильгов в беседе с aif.ru рассказал о нормальных и тревожных ощущениях после лечения зубов. По его словам, дискомфорт и боль в десне после наложения коффердама возможны в первые два дня и проходят самостоятельно. Боль после лечения корневых каналов он назвал нормальной, однако отек, температура и свищевой ход требуют обращения к врачу.