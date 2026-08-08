Как распознать плохой товар в магазине: юрист указала на деталь на этикетке Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Переклеенная дата на упаковке может указывать на некачественный или просроченный товар. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист, доцент Университета управления «ТИСБИ» Светлана Аламова.

По словам эксперта, заводской срок годности обычно наносят лазером, несмываемой краской или непосредственно выбивают на упаковке. Насторожить должен дополнительный стикер, особенно если он расположен поверх старой маркировки, смещен или пузырится.

Оценить стоит и условия хранения. На холодильниках не должно быть наледи, скоропортящиеся продукты необходимо держать при подходящей температуре, а готовую еду — отдельно от сырой. Вздутая или поврежденная упаковка тоже может стать поводом отказаться от покупки.

«Не менее важен состав. Ингредиенты идут по убыванию количества. В сливочном масле должны быть сливки или молочный жир. Если появляются растительные масла и заменители молочного жира — это уже другой продукт», — пояснила Аламова.

Большинство признаков можно заметить примерно за 30 секунд. Покупателю достаточно проверить маркировку и целостность упаковки, изучить состав и убедиться, что продукт правильно хранится. Мясо, рыбу и яйца эксперт посоветовала дополнительно оценивать по внешнему виду, запаху и консистенции.

Накануне Роспотребнадзор изъял из продажи в Петербурге более 8,5 тонны некачественного мяса. Основными причинами забраковки стали нарушение температурного режима, истекший срок годности и отсутствие маркировки. Всего специалисты исследовали свыше 3,5 тысячи образцов продукции. Покупателям также рекомендовали проверять упаковку и документы,