Врач предупредила об опасности тяжелых чемоданов Фото: Shutterstock.

Подъем тяжелых чемоданов весом 20-30 кг без подготовки часто приводит к травмам и ухудшению самочувствия. Об этом в беседе с RT предупредила терапевт Татьяна Виноградова.

Специалист уточнила, что резкая нагрузка создает мощный удар по сердечно-сосудистой системе. Из-за задержки дыхания и напряжения мышц резко подскакивают давление и пульс, что опасно для гипертоников и людей с болезнями сердца.

Кроме того, страдает опорно-двигательный аппарат, поскольку подъем багажа рывком с прямой спиной грозит растяжениями, защемлением нервов и обострением остеохондроза. В особой зоне риска находятся пожилые люди и пациенты с остеопорозом.

Виноградова советует не делать резких движений, использовать тележки, делить вещи на две сумки или просить о помощи. Поднимать груз нужно с прямой спиной, сгибая колени.

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