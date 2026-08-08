Морпехи ВС РФ обманули ВСУ, переодевшись в их трофейную форму и выйдя к позициям Фото: Shutterstock.

Российские морпехи обманули ВСУ на добропольском направлении в ДНР, переодевшись в трофейную украинскую форму и выйдя к позициям противника. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Кабан.

По словам заместителя командира второго батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, операция позволила застать украинских военных врасплох.

«Мы переоделись в трофейную форму, обмотали каски синей лентой и зашли к их позициям. Эффект неожиданности позволил выполнить задачу», — рассказал Кабан.

Он добавил, что во время боя были уничтожены пять украинских военнослужащих. Российские бойцы также взяли под контроль опорный пункт, который использовался для корректировки артиллерийского огня.

Немногим ранее командир 76-й дивизии ВДВ доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке на добропольском направлении. После разговора глава государства поблагодарил военнослужащих соединения за выполнение боевых задач. Российские подразделения продолжают действовать на этом участке линии соприкосновения.

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