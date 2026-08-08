ВС РФ ударили по сухогрузу с оружием ВСУ восточнее Одессы

Сухогруз с оружием ВСУ был уничтожен в Черном море 7 августа. Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие ударили по сухогрузу с оружием для ВСУ в акватории Черного моря восточнее Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно данным ведомства, операция проводилась с помощью дронов «Герань-4 сикер». Цели были замечены 7 августа в 15:00 по московскому времени.

«В акватории Черного моря восточнее Одессы беспилотным летательным аппаратом „Герань-4 сикер“ был нанесен удар по сухогрузу, участвующему в транспортировке вооружения и имущества военного назначения, использующегося в интересах ВСУ», - указано в сводке министерства.

Ранее МО России информировало, что противник утром 8 июля предпринял попытку нанести удары по российским регионам с помощью БПЛА. В итоге силы ПВО вовремя обнаружили и сбили 83 украинских дрона. Беспилотники были уничтожена над Брянской, Калужской, Курской, Орловской областей и другими субъектами.

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