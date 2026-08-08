Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый Фото: REUTERS.

Назначенный главнокомандующим ВСУ Михаил Драпатый представляет собой «страшнейшего националиста и русофоба». Такую оценку Драпатому в беседе с ТАСС дал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Как отметил военный, для российских войск не принципиально, кто именно занимает пост руководителя украинской армии. Однако с приходом Драпатого действия ВСУ приобрели более циничный характер.

«Уже ежедневно начали прилетать дроны, начали бить по нашим детям, которые отдыхают на пляжах, то есть эти факты пошли один за другим. Драпатый является страшнейшим националистом и русофобом», - заявил Алаудинов.

Тем временем Драпатый начал отправлять украинских боевиков на «мясные штурмы». Военных ВСУ сейчас перебрасывают на дружковское направление, где постоянно идут ожесточенные бои.

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