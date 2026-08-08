Стойческу заявил, что не верит в слухи о том, что РФ может напасть на страны НАТО в ближайшем будущем. Фото: W. Korall/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Восточную границу Эстонии нужно закрыть как можно скорее ради защиты государства от России. С таким призывом выступил глава комиссии эстонского парламента по государственной обороне Калев Стойческу в эфире передачи «Актуальная камера».

«Я не верю, что Россия в ближайшем будущем могла бы напасть на НАТО», - сказал чиновник, отвечая на вопрос о том, верил ли он в слухи о якобы планах Москвы атаковать западные страны.

Вместе с тем Стойческу указал, что обеспечение безопасности Эстонии напрямую связано с восточным рубежом, который, по его мнению, нуждается в дополнительном укреплении и полном закрытии.

Напомним, что президент России Владимир Путин уже комментировал истерию Запада по поводу нападения нашей страны на альянс. Он заявлял, что подобные сообщения являются провокацией и дезинформацией. Российский лидер подчеркнул, что у Москвы не было и нет планов атаковать страны Европы. По его словам, нагнетание страха перед РФ в европейских странах используется как предлог для запугивания населения.