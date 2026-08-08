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НовостиОбщество8 августа 2026 16:12

Сосиски на углях – как яд: диетолог назвала продукты, которые нельзя жарить на мангале

Диетолог Редина перечислила продукты, которые нельзя жарить на мангале
Мила ГЕНЬ
Диетолог Редина перечислила продукты, которые нельзя жарить на мангале

Диетолог Редина перечислила продукты, которые нельзя жарить на мангале

Фото: Shutterstock.

Шашлык, приготовленный с нарушением правил, может обернуться серьёзным ударом по здоровью, поскольку на открытом огне образуются токсичные соединения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По её словам, абсолютные лидеры антирейтинга для жарки на мангале – мясная гастрономия: сосиски, шпикачки и сардельки. При нагревании они выделяют максимальное количество канцерогенов – нитриты, жиры и фосфаты при контакте с углями высвобождаются, дым оседает на продукте в виде полициклических ароматических углеводородов, что повышает риск онкологии ЖКТ.

Эксперт также предупредила об опасности жарки мяса в магазинных маринадах и с майонезом – пригорающий сахар и уксус создают плотную корку с канцерогенами. Жирная рыба с тонкой кожей (скумбрия, сельдь) быстро обугливается снаружи, но остаётся сырой внутри, а обуглившийся жир выделяет бензопирен. Субпродукты, например печень, при перегреве меняют структуру содержащихся металлов, становясь опасными. Особое внимание диетолог обратила на розжиг и дрова: хвойная древесина выделяет фенолы и сажу, а жидкости с нитратом натрия или парафином – ядовитые пары и агрессивные канцерогены.