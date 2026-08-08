МИД Южной Осетии: озабоченному Западу следует заняться своими бедами Фото: REUTERS.

МИД Южной Осетии резко раскритиковало совместное заявление Великобритании, Франции, Германии и Италии, в котором страны НАТО призвали отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а также осудили военное присутствие России в республиках. Дипломаты назвали такие заявления циничными, особенно в дни памяти жертв грузинской агрессии 2008 года.

В ведомстве заявили, что вместо поиска «призраков оккупации» «озабоченному Западу» следовало бы заняться собственными проблемами, которых в Европе предостаточно. Дипломаты подчеркнули, что для реальной стабильности в регионе гораздо действеннее было бы добиться от Грузии подписания документа о неприменении силы.

В МИД также напомнили, что прошло уже 18 лет с августа 2008 года, которые изменили геополитическую ситуацию в Закавказье. Республика Южная Осетия является признанным государством и имеет полное право заключать международные договоры, отвечающие её национальным интересам, в том числе в сферах безопасности, экономики и культуры.

Ранее KP.RU писал, что МИД России в годовщину событий августа 2008 года заявил о попытках западных стран втянуть Грузию в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе, а также призвал сосредоточиться на безопасности Абхазии и Южной Осетии.