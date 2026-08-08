Движение по болгарскому участку Дуная остановлено: уровень воды упал до рекордных значений

На болгарском участке Дуная зафиксировали рекордно низкий уровень воды. Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press

Река Дунай рискует обмелеть. На ее болгарском участке зафиксировали рекордно низкий уровень воды. Он регулярно падает из-за засухи. Тенденция к обмелению реки сохраняется, пишет ТАСС.

Отмечается, что движение по Дунаю практически остановлено. Только несколько судов рискуют перевозить товары. С проблемами также столкнулись рыбаки. Их лодки 8 августа, подчеркивает агентство, остались на берегу. Спустить плавсредства на воду стало проблематично из-за увеличившегося до нее расстояния.

За сутки уровень воды в реке на участке у города Русе опустился еще на 5 сантиметров. В среднем уровень воды на болгарском участке находится на 109 сантиметров ниже нулевой отметки.

В Венгрии на фоне обмеления Дуная нашли останки двух солдат вермахта. Обнаружены также мотоцикл и противотанковые мины. Их нашли во время раскопок затонувших кораблей на русле Дуная в городе Будаэрш.