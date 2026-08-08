Курс Запада против РФ провоцирует полномасштабную войну Фото: REUTERS.

Западные политики нередко жестко высказываются в адрес РФ. Их антироссийский курс может спровоцировать полномасштабную войну. Британский политик Джим Фергюсон предостерег Запад от неверных шагов в отношении Москвы. Пост такого содержания он опубликовал в соцсети Х.

Журналист подчеркнул, что политика Запада балансирует на грани катастрофы. Британец призвал не оказывать давление на Москву.

"Как только этот порог будет преодолен, контролировать дальнейшие действия станет чрезвычайно сложно. Один просчет. Один несоразмерный ответ. Одно решение, которое нельзя отменить", - прокомментировал обстановку Джим Фергюсон.

Ким Дотком считает, что Запад не прекратит атаки на Россию в течение многих лет после завершения украинского конфликта. Он заявил, что европейцы не остановятся просто так.