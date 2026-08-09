Садовод Туманов рассказал о пользе кротов на даче

Садовод Туманов: кроты приносят дачникам больше пользы, чем вреда Фото: Shutterstock.

Кроты могут доставлять неудобства дачникам, разрывая землю и создавая ходы на участках, однако в целом эти животные приносят больше пользы, чем вреда. Об этом aif.ru рассказал руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что за последний год численность кротов в Подмосковье якобы выросла примерно вдвое. Предполагалось, что это временное явление и в следующем сезоне популяция сократится благодаря естественным врагам или вспышкам заболеваний. Туманов опроверг информацию о резком увеличении числа кротов в регионе.

Однако эксперт отметил пользу кротов. По его словам, эти животные уничтожают личинок майского жука, которые несколько лет живут в почве и активно повреждают корни растений.

«Единственный, кто их поедает под землей, — это крот», — подчеркнул эксперт.

Туманов уточнил, что основным недостатком присутствия животных на участке остаются прорытые ими ходы. При этом решение о борьбе с кротами каждый дачник принимает самостоятельно.

Тем временем Ольга Воронова из Союза садоводов дала советы по сохранению урожая при +30 °C. Как передает Царьград, эксперт рекомендует проветривать теплицы ежедневно, удалять лишнюю зелень и собирать созревшие плоды вовремя, а также избегать чрезмерного полива в августе , чтобы не вызвать грибковые заболевания.