Эксперт предупредил об опасности пыли за холодильником

Эксперт по безопасности Победоносцев: пыль за холодильником провоцирует пожар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Скопившаяся за холодильником пыль может стать причиной пожара в квартире. Об этом «Абзацу» рассказал руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.

По словам специалиста, за крупной бытовой техникой, между стеной и полом нередко скапливаются пыль, грязь и мусор. Для их воспламенения может быть достаточно одной искры. Она способна возникнуть из-за неисправности питающего кабеля, самой техники или розетки. Эксперт уточнил, что при подключении неисправного устройства возникает электрическая дуга, которая может привести к обугливанию контактов и последующему возгоранию.

Победоносцев рекомендовал тщательно убирать за холодильником и другой крупной техникой не реже одного раза в квартал, а также регулярно проверять состояние электропроводки.

Кроме того, эксперт призвал обращать внимание на утечки масла и других технических жидкостей внутри холодильника. При появлении неисправностей, перегрева или подтекания устройство следует отключить от сети и вызвать специалиста.