Актер Стас Румянцев рассказал, как принял роды в автомобиле в Панаме

Актер Станислав Румянцев в фильме "Сельский детектив", 2020 год Фото: кадр из фильма.

Актер Станислав Румянцев рассказал, как принял роды в Панаме прямо в автомобиле. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Возлюбленная Румянцева Алина призналась, что из-за опоздания в роддом родила прямо в салоне автомобиля.

"Я снова стала мамой. Как я и мечтала, в Панаме, в крутой клинике, с крутой командой, в небоскребе на тридцатом этаже, с видом на Тихий океан. Но есть один нюанс. Что случилось? Я родила в машине. Мы опоздали в роддом", - написала она.

Счастливые родители выложили в соцсети трогательное видео с малышкой Фото: Кадр видео.

Сам же актер рассказал, что испытал страх. Он боялся принимать роды, а потом ему и вовсе показалось, что ребенок не дышит. Однако, несмотря на экстремальные условия, все прошло благополучно. После того, как малыш появился на свет, пара поехала в роддом.

Ранее сайт KP.RU писал, что жительница Техаса приняла родовые схватки за последствия некачественной еды и неожиданно для себя родила двойню прямо на переднем сиденье автомобиля.