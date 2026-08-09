Ветеринар предупредил об опасности кормления воробьев у дома Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кормление воробьев и других птиц, прилетающих к квартире или частному дому, может представлять опасность для людей и домашних животных из-за риска заражения орнитозом. Об этом «Абзацу» рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По словам специалиста, переносчиками заболевания могут быть практически все птицы, в том числе воробьи и голуби. Орнитоз вызывается бактерией Chlamydia psittaci и относится к инфекциям, способным поражать как животных, так и человека. Заражение возможно при контакте с инфицированной птицей.

Цыпленков отметил, что особую опасность болезнь представляет для беременных женщин, поскольку инфекция может привести к осложнениям и потере плода. Домашние кошки также находятся в зоне риска, поскольку способны заразиться при охоте на птиц.

«Орнитоз коварен, потому что влияет на слизистые горла и носа человека, затем подключается половая сфера – это чревато выкидышем у женщины... Опасность кроется в том, что хламидии прячутся в клетке тела, терапия их убивает, а спустя время симптомы проявляются снова», – уточнил специалист, отметив, что лечение орнитоза может быть длительным и занимать до трех-четырех недель.