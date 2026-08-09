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НовостиОбщество9 августа 2026 7:22

Как воспитать ласковую кошку: зоопсихолог раскрыла секреты

Зоопсихолог Капустина: кормление с руки помогает воспитать кошку дружелюбной
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зоопсихолог Капустина: кормление с руки помогает воспитать кошку дружелюбной

Зоопсихолог Капустина: кормление с руки помогает воспитать кошку дружелюбной

Фото: Shutterstock.

Кормление с руки поможет сделать кошку более дружелюбной и снизить уровень агрессии. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала зоопсихолог Светлана Капустина, уточнив, что особенно сильный охотничий инстинкт свойственен сиамским и бенгальским породам.

"Есть породы кошек, например сиамцы и бенгалы, у которых охотничий инстинкт обострен. Если его не удовлетворять, это приводит к агрессии. Однако котенка любой породы можно воспитать дружелюбным", - отметила она.

Эксперт рекомендует приучать котенка брать еду с ладони, перенаправлять агрессию на игрушки и обязательно поощрять за спокойное поведение.

Кроме того, Капустина советует использовать дома интерактивные игрушки и пищевые головоломки. Такие занятия позволят кошкам полноценно охотиться в домашних условиях, сохраняя контакт с хозяином и гармоничную атмосферу в доме.