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НовостиОбщество9 августа 2026 7:35

«Завести мозг с толкача»: Сергей Бобунец рассказал, как борется с выгоранием

Сергей Бобунец заявил, что борется с выгоранием при помощи поэзии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей Бобунец заявил, что борется с выгоранием при помощи поэзии

Сергей Бобунец заявил, что борется с выгоранием при помощи поэзии

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рок-музыкант и основатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец рассказал NEWS.ru на фестивале «Пикник Афиши & Сбер» в Санкт-Петербурге, что справляется с эмоциональным выгоранием с помощью поэзии. По его словам, чтение стихов помогает эффективно переключить внимание и снять усталость.

«У меня есть простой метод, чтобы завести мозг с толкача. Я просто начинаю читать книжки, и у меня есть несколько сборников поэзии в телефоне... У меня мозг начинает работать этими ритмическими конструкциями», — пояснил музыкант.

Бобунец признался, что в современном мире бывает трудно полностью отключиться от работы и отложить гаджеты даже на короткое время. Однако поэтические ритмы помогают ему обрести внутренний баланс и перегрузить мысли.