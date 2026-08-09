Онищенко допустил, что люди смогут жить до 150 лет Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Благодаря науке возраст жизни человека увеличится до 150 лет. С таким мнением ТАСС выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, ученые обсуждают соответствующий вопрос, однако сам он "не видел серьезных изданий о том, что ученые доказали" этот факт.

"Но могу сказать, что наука над этим работает, и такие возможности наверняка просматриваются, - сказал Онищенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что теоретически среднюю продолжительность жизни можно увеличить до 150 лет, но человеку этого все равно будет недостаточно.

Кроме того, глава государства также подчеркнул важность комплексного подхода к вопросам здравоохранения и качества жизни.