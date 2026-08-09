Названа средняя пенсия госслужащих в РФ

Средняя пенсия федеральных госслужащих в России превысила 39,5 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих на 1 июля 2026 года составляет 39 536 рублей. Такие данные предоставил Социальный фонд России, пишет РИА Новости.

Всего, по данным Соцфонда, в стране насчитывается 99,2 тысячи таких пенсионеров. У работающих пенсионеров-госслужащих средняя выплата несколько выше — 40 601 рубль, у неработающих — 39 409 рублей.

В Социальном фонде ранее заявили о значительном увеличении числа работающих пенсионеров в России. Согласно данным ведомства, за год работающих пенсионеров стало больше на 725 тысяч человек. В июле 2025 года таких граждан насчитывалось 7,678 миллиона, а в июле 2026 года этот показатель достиг 8,404 миллиона.

Недавно сообщалось, что три категории российских пенсионеров получат прибавку к выплатам в сентябре.