На Украине начались перебои с поставкой некоторых продуктов в магазины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В украинских супермаркетах возникли перебои с поставками некоторых продуктов. Об этом сообщило издание «Общественное».

В частности, кадры с пустыми полками появились из магазинов Киева. В торговых точках стало меньше свежих овощей и фруктов, молочной продукции, а в некоторых случаях — мяса.

«Мы понимаем, что вы не увидели привычные товары на полках. К сожалению, мы оказались в очень непростой ситуации. Поэтому в магазинах временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут отсутствовать», — сообщили в сети магазинов «Фора».

В компании предупредили, что ассортимент отдельных товаров временно может оставаться сокращенным.

В марте на Украине также возник дефицит гречневой крупы. Тогда сообщалось, что нехватка продукта привела к ажиотажу среди покупателей и резкому росту стоимости. Участники рынка предупреждали о дальнейшем подорожании гречки.