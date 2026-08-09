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НовостиЗвезды9 августа 2026 13:20

«Другого варианта не было: бомжевавшая в Таиланде экс-участница «Дома-2» Юля Реутова снова в психушке. И не по своей воле

Бродяжничавшая в Таиланде Юлия Реутова снова оказалась в психиатрической клинике
Марк СОКОЛОВ
Юлия Реутова была гимнасткой и звездой шоу "Дом-2"

Юлия Реутова была гимнасткой и звездой шоу "Дом-2"

Фото: социальные сети.

Бродяжничавшая в Таиланде экс-участница «Дома-2» Юлия Реутова снова оказалась в психиатрической клинике. Об этом сообщил общественный деятель Нурлан Багиров, который ранее помог девушке.

По его словам, решение о госпитализации пришлось принимать вместе с родителями Реутовой. Сама девушка просила не отправлять ее в больницу.

«Друзья, очень печальная новость: Юлю снова пришлось положить в психиатрическую клинику. История у нее очень непростая, везде находятся препятствия. Но не переживайте, мы обязательно ей поможем. Да, сейчас ей нелегко, но причина госпитализации обоснована», — рассказал Багиров.

Он добавил, что другого выхода в сложившейся ситуации близкие Реутовой не увидели. Подробности ее нынешнего состояния не приводятся.

Еще в феврале Реутову поместили на принудительное лечение в Таиланде. До этого россиянка жила в палатке на пляже и отказывалась от помощи. Волонтерам удалось связаться с ее родителями, которые приехали к дочери. Позднее Реутова покинула Таиланд, однако при въезде в Россию столкнулась с проблемами из-за ошибки в документах.