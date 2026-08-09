Ирина Горбачёва заявила, что никогда больше не заведет романтических отношений Фото: Ольга ЮШКОВА.

Российская актриса Ирина Горбачёва сделала радикальное заявление о романтических отношениях в своей жизни. В личном блоге звезда заверила поклонников, что «больше никогда» не хочет вступать в них.

«Больше никогда. Может быть, когда-нибудь, но точно не сейчас. Мне это нафиг не надо. Всё, пока», - рассказала Горбачёва подписчикам в опубликованном ею видео.

Такое заявление актриса сделала после появления на свадьбе блогера Иды Галич. При этом других подробностей, касающихся своей личной жизни и принятого решения, Горбачёва раскрывать не стала.

Ранее KP.RU сообщал, что Ирина Горбачёва впервые показала свою новую квартиру. Ремонт в ней длился почти три года и обошелся артистке более чем в 30 миллионов рублей. При этом проект актриса делала без дизайнера, назвав свою планировку «дофаминовым интерьером».