Один человек погиб и семь ранены при столкновении двух моторных лодок на Кубани

Один человек погиб и еще семь получили ранения в результате столкновения двух моторных лодок в Краснодарском крае. Фото пресс-службы Южной транспортной прокуратуры

Один человек погиб и еще семь получили ранения в результате столкновения двух моторных лодок в Краснодарском крае. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения маломерных судов на Кирпильском лимане», - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в районе базы отдыха «Лимания» в Приморско-Ахтарском районе на Кубани. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли при столкновении моторных лодок на Волге в Самарской области в пятницу, 7 августа. От удара одна их них пошла ко дну, а вторая перевернулась.