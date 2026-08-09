Бензин, мазут и сетка: агроном рассказал, как спасти огород от нашествия кротов

Агроном Викулов дал советы по защите огорода от кротов Фото: Shutterstock.

Оградить огород от кротов помогут приподнятые грядки с сеткой в основании, а также резкие запахи, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.

По словам эксперта, обработанная почва становится для зверьков настоящим «бесплатным рестораном» из-за обилия насекомых, червей и личинок, поэтому, попав на участок, крот начинает активную деятельность, хотя и не питается растениями, подкопы могут механически их повредить.

Самым простым и действенным способом отпугивания агроном назвал закладку в нору ткани, пропитанной бензином или мазутом – у кротов отличное обоняние, и сильные запахи им неприятны. Ультразвуковые отпугиватели, по его мнению, работают слабо. Наиболее надёжный, хоть и трудоёмкий метод – создание приподнятых грядок высотой 30–60 сантиметров с коробом и укладкой противокротовой сетки в основание: это не только защищает посадки, но и облегчает уход, а также ускоряет прогревание почвы. Сетку можно уложить и в обычную грядку, но кроты могут выходить на поверхность ночью, тогда как конструкция с бортами полностью исключает такую возможность.