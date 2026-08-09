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НовостиОбщество9 августа 2026 15:54

Бензин, мазут и сетка: агроном рассказал, как спасти огород от нашествия кротов

Агроном Викулов дал советы по защите огорода от кротов
Мила ГЕНЬ
Агроном Викулов дал советы по защите огорода от кротов

Агроном Викулов дал советы по защите огорода от кротов

Фото: Shutterstock.

Оградить огород от кротов помогут приподнятые грядки с сеткой в основании, а также резкие запахи, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.

По словам эксперта, обработанная почва становится для зверьков настоящим «бесплатным рестораном» из-за обилия насекомых, червей и личинок, поэтому, попав на участок, крот начинает активную деятельность, хотя и не питается растениями, подкопы могут механически их повредить.

Самым простым и действенным способом отпугивания агроном назвал закладку в нору ткани, пропитанной бензином или мазутом – у кротов отличное обоняние, и сильные запахи им неприятны. Ультразвуковые отпугиватели, по его мнению, работают слабо. Наиболее надёжный, хоть и трудоёмкий метод – создание приподнятых грядок высотой 30–60 сантиметров с коробом и укладкой противокротовой сетки в основание: это не только защищает посадки, но и облегчает уход, а также ускоряет прогревание почвы. Сетку можно уложить и в обычную грядку, но кроты могут выходить на поверхность ночью, тогда как конструкция с бортами полностью исключает такую возможность.