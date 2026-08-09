Сомнолог дал рабочие советы по адаптации ко сну после перелета

Сомнолог Новиков посоветовал заранее менять режим дня перед далекой поездкой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После многочасового перелета мозг продолжает жить по старому расписанию, из-за чего возникают бессонница, дневная сонливость и перепады настроения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал сомнолог Максим Новиков.

«Причина джетлага — нарушение циркадных ритмов: системы, которая регулирует цикл сна и бодрствования, выработку гормонов и температуру тела. Тяжелее всего обычно приходится при перелетах на восток: организму сложнее ускорить внутренние часы и начать засыпать и просыпаться раньше привычного времени», — сказал он.

Специалист рекомендовал начинать подготовку за несколько дней до поездки. При путешествии на восток следует ложиться и вставать примерно на час раньше каждый день, при движении на запад — сдвигать сон на более позднее время, отметил он.

Life.ru сообщил, что в путешествии могут возникнуть проблемы со сном из-за резкой смены часовых поясов и нарушений циркадных ритмов. После прибытия на место важно контролировать освещенность: днем нужно проводить больше времени на солнце, а вечером — избегать использования гаджетов.