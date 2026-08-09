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НовостиЗдоровье9 августа 2026 17:39

Сомнолог дал рабочие советы по адаптации ко сну после перелета

Сомнолог Новиков посоветовал заранее менять режим дня перед далекой поездкой
Валентина БРЫКАЛИНА
Сомнолог Новиков посоветовал заранее менять режим дня перед далекой поездкой

Сомнолог Новиков посоветовал заранее менять режим дня перед далекой поездкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После многочасового перелета мозг продолжает жить по старому расписанию, из-за чего возникают бессонница, дневная сонливость и перепады настроения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал сомнолог Максим Новиков.

«Причина джетлага — нарушение циркадных ритмов: системы, которая регулирует цикл сна и бодрствования, выработку гормонов и температуру тела. Тяжелее всего обычно приходится при перелетах на восток: организму сложнее ускорить внутренние часы и начать засыпать и просыпаться раньше привычного времени», — сказал он.

Специалист рекомендовал начинать подготовку за несколько дней до поездки. При путешествии на восток следует ложиться и вставать примерно на час раньше каждый день, при движении на запад — сдвигать сон на более позднее время, отметил он.

Life.ru сообщил, что в путешествии могут возникнуть проблемы со сном из-за резкой смены часовых поясов и нарушений циркадных ритмов. После прибытия на место важно контролировать освещенность: днем нужно проводить больше времени на солнце, а вечером — избегать использования гаджетов.