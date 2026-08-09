Москвичей предупредили о дождях на следующей неделе

Синоптик Паршина: со следующей недели в Москве начнется похолодание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жара ушла из центра европейской части России, но на юге еще ожидается температура до +35, ливни и порывистый ветер. Об этом NEWS.ru рассказала синоптик Людмила Паршина.

Она отметила, что в Москве 10 августа будет без осадков, днем около +25. Во вторник прогнозируется кратковременный дождь, температура будет от +22 до +27. В среду также пройдет дождь и похолодает до 18 - 23 градусов. А в четверг и пятницу днем воздух прогреется до 16 - 21 градуса, также пройдут небольшие дожди.

По ее словам, в выходные вероятность осадков сохранится, но станет теплее 20 – 25 градусов. Ночами в течение всей недели столбики термометра будут находиться в диапазоне от +10 до +15.

«Лента.ру» напомнила, что в пятницу, 7 августа, Московская область оказалась во власти аномальной жары. Воздух прогревался до + 33 градусов.