Уролог перечислил ранние симптомы рака простаты

Уролог Вотяков: проблемы с мочеиспусканием могут указывать на рак простаты Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранние стадии рака простаты зачастую протекают полностью бессимптомно, но есть некоторые сигналы, на которые следует обратить внимание. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил уролог Евгений Вотяков.

По его словам, первым таким симптомом являются внезапные сильные позывы к мочеиспусканию, которые невозможно терпеть. Кроме того, при раке простаты струя мочи становится слабой и прерывистой. Иногда при этом заболевании мужчинам приходится тужиться в начале мочеиспускания.

«К первым звонкам можно отнести дискомфорт или боль при эякуляции, трудности с достижением эрекции. Иногда возможно появление крови в моче или сперме», — сказал врач.

«Абзац» предупредил, что постоянное ношение узких джинсов может грозить мужчинам бесплодием или проблемами с зачатием. Сильно прилегающая одежда или нижнее белье пережимают крупные кровеносные сосуды в паху и при систематическом ношении могут привести к варикозу.