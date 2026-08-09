Врач напомнила об опасности энергетиков в жару Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Людям, страдающим избыточным весом, противопоказано пить энергетики в жару. Об этом NEWS.ru сообщила врач Екатерина Демьяновская.

Она отметила, что даже у здорового человека банка такого напитка при высокой температуре может вызвать тахикардию и скачок артериального давления.

"Воздержаться от энергетиков даже в прохладную погоду стоит людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца и аритмией. Детям и подросткам такие напитки тоже противопоказаны, так как у них теплообмен и метаболизм менее стабильны, чем у взрослых, их сердечно-сосудистая система более чувствительна к стимуляторам, а меньшая масса тела усиливает действие кофеина", - сказала она.

По ее словам, также отказаться от энергетиков следует беременным и кормящим женщинам, людям с сахарным диабетом и избыточным весом, а также принимающим антидепрессанты, антигипертензивные препараты и антибиотики.

Сайт KP.RU писал, что энергетики могут серьезно ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы. При этом виноват не только кофеин, но и экстракт гуавы, входящий в состав напитков.