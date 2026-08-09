Россиян призвали регулярно менять разделочные доски из-за риска отравлений Фото: Shutterstock.

Редкая замена разделочных досок может привести к пищевому отравлению. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт по пищевой безопасности Елена Спеценко.

"Использование старых и изношенных разделочных досок может нести риски для здоровья. В процессе ежедневной готовки на них появляются царапины и сколы. Микротрещины становятся укрытием для бактерий, которые не удаляются при ополаскивании", - указала она.

По ее словам, в глубине повреждений остаются частицы пищи и влага, создается среда для размножения сальмонеллы и кишечной палочки. Особенно опасно, когда на одной доске нарезают сырое мясо, а затем готовые продукты. Это прямой путь к перекрестному заражению и пищевым отравлениям, подчеркнула специалист.

"Абзац" сообщил, что употребление фастфуда на пикнике, в том числе и заранее заправленные соусами салаты или готовые бутерброды, могут вызвать отравления.