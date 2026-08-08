Невролог предупредила, какая вечерняя привычка убивает организм

Невролог Александрова: Ночной скроллинг мешает спать и грозит болезнями Фото: Shutterstock.

Привычка листать новости, смотреть видео или переписываться в смартфоне перед сном мешает организму расслабиться и может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы, врач-невролог Светлана Александрова.

Синий свет экрана подавляет выработку мелатонина – гормона, регулирующего биологические часы, из-за чего человеку требуется больше времени, чтобы уснуть, а сон становится менее глубоким и не восстанавливает силы.

Даже в ночном режиме мозг продолжает обрабатывать поток информации, оставаясь активным в тот момент, когда ему нужно успокоиться. В результате даже восьмичасовой сон не приносит бодрости – утром человек чувствует усталость, днём трудно сосредоточиться, а привычные задачи требуют больше усилий. Хронический недосып повышает риск развития гипертонии, ожирения, диабета второго типа, тревожных и депрессивных состояний, а также ухудшает память, иммунитет и работу сердца. Кроме того, вечернее использование гаджетов вызывает сухость и жжение в глазах, усталость и временное затуманивание зрения.

Чтобы избежать этих последствий, невролог рекомендует отказаться от смартфона за 30–60 минут до сна – этого достаточно, чтобы снизить возбуждение нервной системы и запустить выработку мелатонина. Если полностью убрать телефон не получается, стоит снизить яркость, включить ночной режим и избегать эмоционального контента, заменяя скроллинг чтением бумажных книг, расслабляющей музыкой или дыхательными упражнениями.