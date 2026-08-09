Кому дыня противопоказана: диетолог назвала группы риска Фото: pixabay.com.

Аллергикам, детям до трёх лет и пациентам с диабетом, а также заболеваниями ЖКТ в стадии обострения стоит отказаться от употребления дыни. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

Дыня содержит много простых сахаров, поэтому при диабете даже в ремиссии допустимо не более 100 граммов в день и только после консультации с эндокринологом. Также дыня богата калием, что при почечной недостаточности может нарушить электролитный баланс.

Грубая клетчатка и органические кислоты способны раздражать воспалённую слизистую при гастрите, язве, панкреатите, холецистите и колите, а при поллинозе возможна перекрёстная реакция с пыльцой злаковых и сорных трав. Детям до трёх лет дыню давать не стоит из-за незрелой пищеварительной системы и возможного содержания нитратов. Даже здоровым людям не рекомендуется сочетать её с мясными и молочными продуктами – это может вызвать вздутие и диарею. Оптимальная порция для здорового человека – 200–300 граммов в день, при превышении возможен сильный слабительный эффект из-за клетчатки.