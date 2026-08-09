В России призвали расчитывать прожиточный минимум пенсионеров по-новому

В Госдуме хотят изменить перерасчёт прожиточного минимума пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили пересмотреть методику расчета прожиточного минимума для пенсионеров с учетом их обязательных трат. С соответствующей инициативой к главе Минтруда Антону Котякову обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

Так, предлагается включить в расчет прожиточного минимума затраты пенсионеров на лекарства, медицинские препараты, диагностику, коммунальные услуги, связь и транспорт.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность совершенствования порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера путем учета при его расчете специфики обязательных расходов граждан старшего поколения», — следует из текста письма.

Слуцкий напомнил, что сейчас прожиточный минимум составляет 16 288 рублей. Однако, по подсчетам специалистов, среднестатистический россиянин тратит на коммуналку более 10 тыс. рублей в месяц. Кроме того, депутат отметил рост цен на продукты питания.

KP.RU также напомнил о правах и льготах работающих пенсионеров.