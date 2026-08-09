СЕНТКОМ: США перенаправили 55 судов после возобновления морской блокады Ирана Фото: REUTERS.

С момента возобновления морской блокады Ирана 14 июля американские военные перенаправили уже 55 торговых судов. Об этом проинформировало Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«По состоянию на 9 августа силы СЕНТКОМ перенаправили 55 коммерческих судов, вывели из строя 2 судна и высадились на 2 судна, чтобы обеспечить соблюдение [морской блокады]», — написало командование в соцсети X.

Днем ранее, в субботу, показатель составлял 51 судно.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны установили полный контроль над Ормузским проливом. По его словам, ВМС США будут сохранять морскую блокаду Ирана вплоть до заключения соглашения с Тегераном или его полной капитуляции.

Помимо этого, глава Белого дома рассказал, что США ведут переговоры с Тегераном «без лишнего шума».