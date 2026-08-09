Россиянам назвали способы добиться ремонта от управляющей компании

Депутат Селезнев: добиться ремонта от УК можно заявлениями и обращениями Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы заставить управляющую компанию соблюдать сроки ремонта, гражданам достаточно подавать письменные жалобы и коллективные заявки. Подобные рычаги воздействия на УК назвал депутат Госдумы Валерий Селезнев.

Парламентарий напомнил, что плановый ремонт подъезда должен выполняться с периодичностью раз в 3–5 лет. В случае бездействия управляющей компании у жильцов есть законные инструменты для воздействия.

Селезнев уточнил, что на локализацию аварии дается полчаса после обращения, на прочистку канализации — два часа, на серьезные поломки инженерных сетей — трое суток. Все это должно выполняться оперативно, подчеркнул депутат.

Депутат в беседе с ТАСС также перечислил поэтапные действия для жильцов, столкнувшихся с нарушениями работы УК. Сначала необходима письменная фиксация нарушения в самой компании; затем — жалобы в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру. Крайняя мера — судебный иск о принудительном ремонте, возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.

При этом сменить УК можно решением общего собрания. Для этого достаточно набрать больше половины голосов собственников.

Ранее KP.RU перечилил, что УК обязана менять в квартирах бесплатно.